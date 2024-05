Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauchentwicklung in Einfamilienhaus - Kind leicht verletzt

Arenshausen (ots)

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Halle-Kasseler-Straße zu einer Rauchentwicklung. Ein Zwölfjähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wohnhaus befand, bemerkte dies und konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Ursache der Rauchentwicklung aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell