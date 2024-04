Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin bei Unfall verletzt

Nach einem Unfall am Donnerstag in Ulm kam eine 84-Jährige ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr in der Bockgasse. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 19-Jähriger entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße ein. Als er dies bemerkte, fuhr er mit seinem Mercedes rückwärts. Dabei übersah er wohl eine Fußgängerin, die auf einem Zebrastreifen die Bockgasse querte und fuhr diese an. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Das Auto blieb unbeschädigt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

++++0703900 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell