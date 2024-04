Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 10:00 Uhr ereignete sich gestern Vormittag auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf ein Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit hielt eine 54-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw an, um einer 68-Jährigen aus Pfaffschwende das Ausparken zu ermöglichen. Beim Ausparken streifte sie den wartenden Pkw, fuhr anschließend aber weiter bis zur benachbarten Tankstelle, wo sie von der 54-Jährigen, die ihr folgte, angesprochen wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege ereignete sich gestern Morgen eine weitere Unfallflucht. Zwischen 09:05 Uhr und 09:20 Uhr wurde ein dort geparkter BMW X1 vermutlich beim Ein- oder Ausparken im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Wildunfall

Um 00:10 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 28-jähriger Eschweger mit einem Reh, als er auf der L 3300 in der Gemarkung von Oberdünzebach unterwegs war. Das Reh erlitt dabei tödliche Verletzungen; am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Sachbeschädigung

Durch die Stadtverwaltung der Stadt Bad Sooden-Allendorf wird eine Sachbeschädigung an einem Maschendrahtzaun und der Diebstahl eines Verkehrsschildes angezeigt. Beides ereignete sich in der Straße "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf. Bei dem Schild handelt es sich um ein temporär aufgestelltes eingeschränktes Halteverbot, wobei der Fuß und der Mast zurückgeblieben sind. Der Maschendrahtzaun wurde dagegen auf einer Länge von ca. 10 Metern auf einer angrenzenden Wiese beschädigt. Die Tat wurde am gestrigen Mittwoch entdeckt, der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der Schaden wird mit 750 EUR angegeben. Hinwiese: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Um 12:50 Uhr parkten gestern Mittag auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Niedertor" in Sontra eine 60-Jährige aus Waldkappel und ein 58-Jähriger aus Sontra mit ihren Autos zeitgleich rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 17:21 Uhr fuhr gestern Nachmittag eine 37-jährige aus Spangenberg auf der L 3325 in der Gemarkung von Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw in einen Straßengraben. Es stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Pkw, an dem augenscheinlich kein Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl

Ein grünes Lastenfahrrad der Marke "Omnium Cargo" im Wert von ca. 2800 EUR wurde in der Brückenstraße in Witzenhausen durch Unbekannte entwendet. Die Tat wurde gestern Mittag festgestellt. Über eine Zeugin wurde bekannt, dass am Abend/ in der Nacht ein Mann, ca. 180 - 190 cm groß, mit Vollbart mit einem Lastenrad gesehen wurde, als er in Richtung Werra-Brücke gelaufen sei. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

