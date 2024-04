Polizei Eschwege

POL-ESW: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 80

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Um 02:15 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Ungarn mit einem Pkw Renault Traffic, in dem sich fünf weitere Insassen befanden, die B 80 in Richtung Witzenhausen. In einer Rechtskurve geriet der Pkw aus noch nicht näher bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo zu dieser Zeit ein Lkw mit Anhänger fuhr. Dieser wurde von einem 44-Jährigen aus Kassel gefahren. Der Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. Während der Lkw anschließend anhalten konnte, prallte der Renault zunächst gegen die Schutzplanke, geriet anschließend ins Schleudern, prallte erneut gegen die Schutzplanke, kippte dann um und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Im Pkw befanden sich neben dem Fahrer noch fünf weitere Insassen (im Alter zwischen 7 und 54), die allesamt in Ungarn wohnhaft sind. Von den Insassen überlebte eine 35-Jährige den Verkehrsunfall nicht. Sie wurde aus dem Auto geschleudert und zum Teil unter dem Fahrzeug eingeklemmt, wodurch sie noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen verstarb. Die anderen Fahrzeuginsassen wurden ebenfalls verletzt und durch die Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 23.000 EUR angegeben.

Im Einsatz waren neben den Rettungskräften noch die örtlichen Feuerwehren und die Straßenmeisterei. Der Pkw Renault wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt; ein Gutachter mit der Ermittlung des Unfallhergangs beauftragt. Die B 80 war in der Nacht in diesem Streckenabschnitt voll gesperrt; zwischenzeitlich ist die Sperrung wieder aufgehoben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell