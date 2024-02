Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 23.02. - 25.02.2024

Wilhelmshaven (ots)

Jever

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person in Jever

Am 23.02.2024, gegen 14:55 Uhr, befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Pkw die Straße "An der alten Bundesstraße" in Jever, aus Richtung Schortens kommend, in Richtung Jever. In Höhe der Einmündung zum Nelkenweg musste sie ihren Pkw verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Eine nachfolgende 62-jährige Fahrerin eines Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf den anderen Pkw auf.

Die 58-jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Der Pkw der 62-Jährigen wurde zudem so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Führen eines Pkw-Anhänger-Gespanns ohne Fahrerlaubnis in Jever

Am 24.02.2024, gegen 10:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever den 34-jährigen Führer eines Gespanns aus Pkw und Anhänger.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der zum Führen des Gespanns erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Sande

Verkehrsunfallflucht an der Hauptstraße in Sande

Am 23.02.2024, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:40 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (VW Passat, FRI-Kennung) an der Hauptstraße in Sande in Höhe Hausnummer 90.

In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite, mutmaßlich durch einen Verkehrsunfall, beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen

Zeugen die sachdienliche Angaben die diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

