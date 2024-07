Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Lagerhütte an

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Grundschule an der Waldstraße verständigte am Sonntagnachmittag (7.7.) die Polizei: Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen die Holztür zu einer Lagerhütte gewaltsam an und beschädigten diese massiv. Mehrere Holzpaneele wurden aus der Tür hinausgebrochen, sodass ein Loch entstand. Durch dieses gelang es den Tatverdächtigen zwar in die Hütte hineinzugreifen, nach einer ersten Durchsicht jedoch nicht, Diebesgut herauszuholen. In der Hütte werden unter anderem große Spielgeräte gelagert. Letztmalig war am Freitag, um 12.00 Uhr jemand an der Lagerhütte. Zu diesem Zeitpunkt war die Tür noch intakt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Waldstraße zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet hatten, um Hinweise unter 05221/8880.

