Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher Unbekannte am Freitag (5.7.), um in eine Wohnung am Weddingufer einzudringen. Die Eigentümer verließen ihre Wohnung gegen 19.20 Uhr. Als sie um 21.35 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Räume durchsucht worden waren. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten die Unbekannten ein Portemonnaie, in dem sich eine dreistellige Summe Bargeld befand, ein Tablet sowie einen Safe. In diesem Befand sich eine geringe vierstellige Summe Bargeld. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Tür zu der Wohnung mittels eines Werkzeugs gewaltsam öffneten. Wie sie in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeigen, die am Freitagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

