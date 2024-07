Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Zeugen- Nachtrag zur Meldung vom 04.07.2024 - Verkehrsunfall mit Pedelec - Hiddenhauser schwerstverletzt

Hiddenhausen (ots)

(sls) Nach einem Verkehrsunfall auf der Pestalozzistraße in Hiddenhausen am Mittwochabend (3.7.) ist das Verkehrskommissariat auf der Suche nach Zeugen, die weitere Hinweise auf den möglichen Unfallhergang geben können. Gegen 17.55 Uhr wurde durch einen Zeugen, ein schwer verletzter Radfahrer auf der Fahrbahn liegend in Höhe der Hausnummer 6 gefunden. Nach Erste-Hilfe Maßnahmen und Alarmierung der Rettungskräfte konnte der schwer verletzte 77-Jähriger Radfahrer aus Hiddenhausen weiter ärztlich versorgt werden. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde der Senior mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Bielefeld gebracht.

Nach erster Auswertung der Spurenlage und mit Unterstützung eines Verkehrsunfallteams aus Bielefeld, ergaben sich Hinweise, dass der Radfahrer zunächst auf dem rechten Gehweg der Pestalozzistraße in Richtung Milchstraße unterwegs war. In Höhe der Einmündung zum Kleistweg für der 77-Jährige auf die Fahrbahn und an einem geparkten PKW vorbei. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Hierbei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Zeugen, der unmittelbar nach dem Unfall die Rettungskräfte alarmiert hat und/oder nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

