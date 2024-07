Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Pedelec - Hiddenhauser schwerstverletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 77-jähriger Hiddenhauser fuhr gestern (3.7.), um 17.55 Uhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg, der neben der Pestalozzistraße verläuft, in Richtung Milchstraße. Auf Höhe des Kleistwegs verlor der Hiddenhauser dann die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Zeugen, die sich in der Nähe aufhielten, kümmerten sich sogleich um den Mann, ehe der hinzugerufene Rettungswagen nebst Notarzt eintraf. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde der 77-Jährige dann in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, für die ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld hinzugezogen wurde, bleib die Pestalozzistraße zwischen Humboldtstraße und Eichendorffweg voll gesperrt. Nach ersten Ermittlungen wollte der 77-Jährige vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln und geriet dabei mutmaßlich mit einem Reifen zu nah an den dortigen Bordstein, sodass es zum Sturz kam. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

