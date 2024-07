Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bildungseinrichtung - Zeugen gesucht

Vlotho (ots)

(jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen in der Zeit von Montag, 17.00 Uhr bis Dienstag (2.7.), 8.00 Uhr gewaltsam den Verwaltungstrakt einer Bildungseinrichtung an der Südfeldstraße an. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Dienstagmorgen eine geöffnete Seitentür und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster angingen, um in das Gebäude zu gelangen. Dort brachen sie dann eine Tür zum Bürotrakt auf und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Außerdem verteilten sie eine chlorähnliche Flüssigkeit auf dem Mobiliar. Insgesamt entwendeten sie eine geringe vierstellige Summe an Bargeld, ehe sie das Gebäude durch die Seitentür verließen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Südfeldstraße gesehen haben, ihre Hinweise unter 05221/8880 oder auf einer der Wachen mitzuteilen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell