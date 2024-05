Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Durch Unbekannte aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht worden sind mehrere Baucontainer in Mühlacker.

Die Täter gelangten zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr zu den an die in der "In den Waldäckern" befindlichen Baucontainern und öffneten diese gewaltsam. Die genaue Summe des Diebstahlschadens ist zum aktuellem Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell