POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Hund reißt Reh - Polizei bittet um Mithilfe

Pforzheim (ots) - Einen Diebstahlsschaden von über 8.000 Euro haben unbekannte Täter in Pforzheim hinterlassen, indem sie gleich drei Fahrräder entwendeten. Der Tatzeitraum lag zwischen Dienstag, 21.05.2024, 06:00 Uhr und Mittwoch, 22.05.2024, 06:00 Uhr als die Täterschaft in einer Garage in der Sponheimstraße zugange war. Das Diebesgut bestand aus zwei ...

