POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Fernseher

Löhne (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Waschanlage an der Straße Im Depenbrock stellte gestern (2.7.), um 6.50 Uhr fest, dass eine Scheibe an dem Gebäude eingeschlagen war. Die mehrfach verglaste Scheibe führt zu einem Büroraum, in dem sich ein Safe befindet. Durch die Scheibe gelangten die Unbekannte in den Raum und öffneten hier einen Sicherungskasten und einen Safe. Aus Letzterem entwendeten sie Bargeld in ...

mehr