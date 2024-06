Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Fall 1: Am Samstag (29.06.2024), kurz nach Mitternacht, kam es in der Maximilianstraße in einem Club zu einer Körperverletzung. Eine Gruppe aus drei Personen befanden sich in der Lokalität, als ein unbekannter Mann auf diese zukam und einen 19-Jährigen schlagen wollte. Er verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen seine 23-jährige Begleiterin. Auch den 19-Jährigen schlug der unbekannte Täter mehrfach ins Gesicht. Beide wurden dadurch leicht verletzt. Der Mann wurde durch die Geschädigten wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, er hatte einen 3-Tage-Bart und trug eine blaue Jeans und eine schwarze Bomberjacke.

Fall 2:

Am Samstag (29.06.2024), gegen 03:00 Uhr, war eine 24-Jährige mit ihrem 25-jährigen Begleiter in der Maximilianstraße unterwegs, als sie von 3 Männern angesprochen wurden, die die 24-Jährige überreden wollten, mit ihnen in einen Club zu gehen. Einer der Männer zog die Geschädigte hierbei am Arm. Als diese sich jedoch weigerte, schlug er ihr auf den Bauch. Ein weiterer Mann schlug ihren Begleiter auf sein Ohr. Anschließend entfernten sich die Männer. Die beiden Täter wurden von den Geschädigten wie folgt beschrieben: Unbekannter 1: südländisches Aussehen, ca. 172 cm groß, etwa 23-30 Jahre alt, Hals-Tattoo, Vollbart, kurze dunkelbraune/schwarze Haare, er trug eine hellblaue Hose Unbekannter 2: südländisches Aussehen, ca. 172 cm groß, etwa 23-30 Jahre alt, längere, dunkle, nach hinten frisierte Haare, er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise zu den Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

