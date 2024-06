Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann zeigt sich unsittlich in Lokalen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitagabend (28.06.2024), gegen 19:00 Uhr, begab sich ein 23-jähriger Mann in ein Lokal in der Maximilianstraße. Hier entblößte er sein Glied gegenüber einem Mitarbeiter. Dieser verwies in daraufhin der Lokalität, woraufhin der Mann diese verließ und ein Lokal weiter ging. Auch hier wollte der 23-Jährige ein Getränk erwerben und entblößte sich vor dem Mitarbeiter. Als dieser ablehnte und den Mann ebenfalls des Lokals verweisen wollte, schlug ihn dieser ins Gesicht. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten. Die Polizei erteilte dem Mann daraufhin einen Platzverweis für den Bereich der Maximilianstraße. Als er jedoch wenig später erneut dort angetroffen wurde und eine Begehung weiterer Straftaten nicht auszuschließen war, wurde der 23-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand indem er sich immer wieder losriss und nach einem Polizeibeamten trat. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Körperverletzung, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

