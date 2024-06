POL Schwaben Nord: Streit wegen Hund - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag (27.06.2024) auf Freitag (28.06.2024) kam es in der Innenstadt zu einem Streit in der Hermanstraße. Ein 18-Jähriger geriet gegen Mitternacht mit drei weiteren Jugendlichen in der zunächst in einen Streit. Im Verlauf des Streits versuchte ein bislang unbekannter Jugendlicher offenbar den 18-Jährigen auf die Fahrbahn zu stoßen. Der 18-Jährige konnte ausweichen ...

