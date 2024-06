Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchte Körperverletzung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag (27.06.2024) auf Freitag (28.06.2024) kam es in der Innenstadt zu einem Streit in der Hermanstraße.

Ein 18-Jähriger geriet gegen Mitternacht mit drei weiteren Jugendlichen in der zunächst in einen Streit. Im Verlauf des Streits versuchte ein bislang unbekannter Jugendlicher offenbar den 18-Jährigen auf die Fahrbahn zu stoßen. Der 18-Jährige konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Der bislang unbekannte Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 16 Jahre, 175 cm, normale Statur, schwarze kurze Haare, Kinn- und Schnauzbart, rote Adidas Regenjacke, dunkle Hose

Zwei weibliche Jugendliche im Alter von ca. 16 Jahren mit heller Kleidung und dunkelblonden Haaren begleiteten den unbekannten Jugendlichen.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell