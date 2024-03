Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Syrer und Ägypter in Görlitz und Bad Muskau aufgegriffen

Görlitz, Bad Muskau (ots)

In Görlitz, Nikolaigraben, sind am Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr zunächst drei syrische, knapp drei Stunden später in der Nähe der Altstadtbrücke nochmals vier ägyptische Staatsangehörige aufgegriffen worden. Ungefähr zur gleichen Zeit nahmen Bundespolizisten in Bad Muskau, Berliner Straße, einem Hinweis aus der Bevölkerung folgend weitere vier Ägypter in Gewahrsam.

Die Altstadtbrücke wurde dann am Sonntagmorgen nochmals für den unerlaubten Grenzübertritt benutzt. Dabei gelangten vier Syrer zu Fuß in die Neißestadt.

Neben vereinzelten Zurückweisungen nach Polen erfolgte überwiegend die Weiterleitung an Erstaufnahmeeinrichtungen.

Bereits in den zurückliegenden Tagen waren in Bad Muskau wiederholt zum Beispiel Männer aus Eritrea, aus Ägypten, aus Somalia ergriffen oder ein in Deutschland lebender Schleuser aus Syrien mit vier Geschleusten an Bord seines Fahrzeuges ertappt worden. In Görlitz sind im gleichen Zeitraum zum Beispiel Staatsangehörige aus dem Jemen, aus Sri Lanka oder ebenfalls aus Syrien und Somalia festgestellt und zur Dienststelle mitgenommen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell