Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Tabakware, Elektroschocker und verbotenes Pfefferspray kommen in die Asservatenkammer

Görlitz, Bad Muskau (ots)

Am Samstagmittag stoppten Bundespolizisten in Bad Muskau, Görlitzer Straße, einen mit zwei Männern (36, 56) besetzten Pkw. Im Kofferraum des im Landkreis Mansfeld-Südharz zugelassenen Kombi entdeckten sie anschließend einen Karton sowie zwei Kunststofftaschen. Beim Inhalt des Kartons und der Taschen handelte es sich schließlich um teilweise unversteuerte und über die zulässige Menge hinaus mitgeführte Zigaretten sowie um unversteuerten Rauchtabak. Die Tabakwaren wurden daraufhin sichergestellt, die beiden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung angezeigt.

Jeweils eine weitere Anzeige, in dem Fall wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, handelten sich der 36-Jährige und der 56-Jährige durch das Mitführen verbotener Elektroimpulsgeräte ein. Die Angezeigten teilten mit, dass sie sowohl die als Taschenlampen getarnten Elektroschocker als auch die Glimmstängel plus Tabak kurz vor der Kontrolle in Polen gekauft hatten.

Einem 34-Jährigen aus Polen nahm die Bundesbereitschaftspolizei dann am Sonntagabend ein verbotenes Pfefferspray ab. Der Mann war damit über die Stadtbrücke von Zgorzelec nach Görlitz gelaufen. Auch er ist nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz aktenkundig.

