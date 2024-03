Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Polnische Männer "fahren ein"

Görlitz, BAB 4 (ots)

Innerhalb weniger Stunden sind gestern zwei polnische Männer (38, 37) von der Bundespolizei festgenommen worden. Während der 38-Jährige den Beamten auf der Görlitzer Stadtbrücke in die Arme lief, ist der 37-Jährige später auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße ergriffen worden. In beiden Fällen lagen den Festnahmen offene Vollstreckungshaftbefehle zugrunde.

Dabei hatte der Ältere noch eine Rechnung gegenüber der Landesjustizkasse Chemnitz offen, nachdem ihn das Amtsgericht Görlitz wegen Diebstahls zur Zahlung von insgesamt 775,00 Euro verurteilt hatte.

Der Jüngere schuldete der Landeszentralkasse Mecklenburg-Vorpommern noch 1.200,00 Euro. Bei dem Betrag handelt es sich um Geldstrafe, die wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Güstrow angeordnet worden war.

Letztlich fehlten beiden Männern die finanziellen Mittel, um die notwendigen Zahlungen leisten zu können. Deshalb verbüßen die Verurteilten nun ersatzweise ihre Freiheitsstrafe.

