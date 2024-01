Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gewaltsam in Gebäude eingedrungen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Raiffeisenstraße;

Tatzeit: zwischen 30.12.2023, 22.00 Uhr, und 31.12.2023, 11.15 Uhr;

Eine Terrassentür eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zu Silvester an einem Wohnhaus in Gescher. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts aus dem Gebäude entwendet, das an der Raiffeisenstraße steht. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell