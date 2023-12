Mehren (ots) - Der Geschädigte stellte seinen Pkw Skoda Superb auf dem Parkplatzgelände in der Nähe der St. Matthias Kirche in Mehren am Freitagabend, 15.12.2023, gegen 19:00 Uhr, ab. Als er am Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Einzig die Fondtür blieb unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 ...

mehr