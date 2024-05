Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlenes E-Bike wird durch Eigentümer aufgefunden: Anzeigenerstattung gegen zwei Tatverdächtige

Rudolstadt (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde ein, am Rudolstädter Bahnhof angeschlossenes, E-Bike im Wert von rund 1000 Euro durch zunächst Unbekannte gestohlen, sodass die Eigentümer eine Strafanzeige erstatteten. Am gestrigen Dienstag dann ergaben sich durch Recherchen der Eigentümer Hinweise darauf, dass sich das gestohlene Fahrrad im Bereich der Rudolstädter Oststraße befinden könnte. Im Beisein der eingesetzten Polizeibeamten wurde das besagte E-Bike dann, bereits in mehrere Teile zerlegt, aufgefunden und den rechtmäßigen Eigentümern wieder übergeben. Gegen mindestens zwei Tatverdächtige im Alter zwischen 19-43 Jahren wird in diesem Zusammenhang ermittelt.

