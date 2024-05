Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Kunde zückt Messer nach Hausverbot: Verbringung auf Polizeidienststelle

Schleiz (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es kurz vor 0 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines alkoholisierten, aggressiven Kunden in einer Schleizer Tankstelle. Der Mann hatte sich im Verkaufsraum in der Plauenschen Straße aufgehalten und wollte, trotz Aufforderung durch eine Mitarbeiterin, das Geschäft nicht verlassen. Stattdessen zückte er ein mitgeführtes Messer und bedrohte die 21-Jährige, sodass diese die Polizei informierte. Der offensichtlich stark Alkoholisierte konnte dann durch die hinzugerufenen Polizeibeamten noch im Verkaufsraum festgestellt werden; auch das genutzte Messer wurde in seiner Bauchtasche aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund verschiedener Umstände wurde der 39-Jährige (algerisch) dann der Polizeidienststelle zugeführt- hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Zum Tatzeitpunkt war der Beschuldigte mit mehr als 2,6 Promille alkoholisiert. Er muss sich nun aufgrund des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte am Mittwochvormittag von der Polizeidienststelle entlassen.

