Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto landet nach Unfall im Gleisbett - Zwei Personen werden leicht verletzt

Mannheim (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr am Montag um kurz nach 14:30 Uhr ein Skoda vom rechten Fahrbahnrand der Neckarauer Straße an. Dabei zog der 43-jährige Autofahrer sofort von der rechten Spur auf die mittlere, in der Absicht auf die Linksabbiegerspur zu gelangen. Bei dem Fahrmanöver übersah der Mann einen von hinten in Richtung Rheinau herannahenden Mercedes. Dessen 20-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Sein Auto kollidierte mit dem hinteren, linken Radkasten des Sokdas. Durch diesen Impuls kam der Skoda von der Straße ab und gelangte auf das Gleisbett der Straßenbahn. Dort prallte er auf ein Verkehrsschild, welches verbogen wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf knapp 70.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu einer vorübergehenden Sperrung des Bahnverkehrs. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

