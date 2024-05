Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: 53-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr verletzte ein 53-Jähriger einen weiteren Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Dielheim durch einen Schuss in den Bauchbereich.

Nachdem es zuvor im Laufe des Abends zu einem verbalen Streit gekommen war, suchte der 53-jährige Tatverdächtige die Wohnung des Geschädigten mit einer scharfen Schusswaffe auf und schoss mehrfach auf die verschlossene Wohnungstür. Dabei verlangte er Eintritt in die Wohnung. In der Folge verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung und griff den Wohnungsinhaber körperlich an. Ein hinzugeeilter Zeuge half dem Verletzten und konnte den Tatverdächtigen von einem weiteren Einwirken auf ihn abhalten. Zudem hielt er den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der 53-jährige Wohnungsinhaber von einem Schuss in den Bauchbereich getroffen und erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr mehr. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige wurde am 19. Mai 2024 der Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten u.a. wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert .

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

