Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheime - Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu zwei Vereinsheimen in den Maaßenäckern und entwendete hieraus Bargeld sowie weiteres Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täterschaft hebelte die Tür des Vereinsheims der Kleintierzüchter sowie sämtlicher Parzellentüren auf und gelangte so in das Innere. Auch in das Vereinsheim der Brieftaubenzüchter gelangte die Täterschaft mit roher Gewalt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

