Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Farmschmierer flüchtet vor Polizei - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt fuhr am Samstag um kurz vor 23:30 Uhr an einem unbewohnten Haus in der Dürerstraße vorbei. Dabei bemerkte sie einen Mann, der sich auf dem Grundstück der Doppelhaushälfte aufhielt. Als die Streife sich das genauer anschauen wollte, floh der Mann über die Rückseite. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor zwei Wände des Hauses mit Farbschmierereien versehen. Auf seiner Flucht hinterließ der Unbekannte Handschuhe und Sprühdosen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-innenstadt übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 25 Jahre alt, 180 cm groß und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er trug ein dunkelbraunes Cord-Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell