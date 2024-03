Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb flüchtet mit Auto

Augsburg (ots)

Lechhausen - Ein bislang unbekannter Ladendieb ist am Dienstag (05.03.2024) gegen 12.00 Uhr mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Der Ladendieb rannte zunächst aus dem Geschäft in der Meraner Straße (20er Hausnummernbereich) und wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäftes und einem Kunden verfolgt. Der Dieb lief zu einem blauen Ford Focus und fuhr in Richtung Parkplatzausfahrt. Auch durch das in den Weg stellen des Kunden ließ der Dieb sich nicht aufhalten. Als der Ladendieb auf die Straße einbog, konnte ein weiterer Verkehrsteilnehmer nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

