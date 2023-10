POL-NI: Marklohe - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Bundesstraße 6 mit temporärer Sperrung

Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag den 17. Oktober ist es in Nienburg (Holtorf) am Ulmenweg zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. In der Zeit zwischen 13:20 und 22 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu dem Einfamilienhaus auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Laut Angaben des 40-jährige Eigentümers wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Aktuell ...

mehr