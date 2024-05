Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 02.05.2024, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Alle (B9) in Bonn-Gronau ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand überquerte eine 20-jährige Fußgängerin zur Unfallzeit die mehrspurige Bundesstraße in Höhe der Haltestelle "Ollenhauer Straße" an einem beampelten Überweg. Hierbei wurde sie von dem Wagen eines 36-jährigen Fahrers, der in Richtung Bonn unterwegs war, erfasst und schwer verletzt. Nach erfolgter notärztlicher Behandlung vor Ort wurde die junge Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Nach den bisherigen Feststellungen zeigte die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt für die 20-Jährige möglicherweise "Rotlicht" an. Während der polizeilichen Unfallaufnahme, bei der auch eine spezielles Monobildverfahren zum Einsatz kam, war der Bereich der Unfallstelle gesperrt - die polizeilichen Einsatzkräfte sorgten für entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche weitere Zeugen zum Unfallgeschehen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

