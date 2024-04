POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Drogenvortest bei 36-jährigem Autofahrer positiv - Blutprobe

Swisttal (ots) - Am Montagmorgen (29.04.2024) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von fünf Autoaufbrüchen in Swisttal-Heimerzheim. Im Fokus der Täter standen dabei erneut Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. Die Tatzeiträume liegen in drei Fällen zwischen Samstagnachmittag (27.04.2023) und Montagmorgen, in zwei Fällen wurden die betroffenen Fahrzeuge noch am Sonntag ...

