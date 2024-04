Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Swisttal (ots)

Am Montagmorgen (29.04.2024) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von fünf Autoaufbrüchen in Swisttal-Heimerzheim. Im Fokus der Täter standen dabei erneut Fahrzeuge von Handwerksbetrieben.

Die Tatzeiträume liegen in drei Fällen zwischen Samstagnachmittag (27.04.2023) und Montagmorgen, in zwei Fällen wurden die betroffenen Fahrzeuge noch am Sonntag (28.04.2023) unbeschädigt gesehen. Die Tatorte liegen am Höhenring, im Dornbuschweg, in der Weststraße, der Schillerstraße und am Neukircher Weg. Aus allen Fahrzeugen wurden Werkzeuge entwendet. Alle Taten blieben nach bisherigem Kenntnisstand unbeobachtet.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Bonner Polizei hat die aktuellen Ermittlungen zu den geschilderten Fällen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Fahrzeugaufbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mit Blick auf die geschilderten Taten rät die Polizei:

- Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort Ihrer Polizei!

- Zeigen Sie Diebstähle bei der Polizei an und halten sie vorhandene Individualnummern der entwendeten Werkzeuge bereit.

- Prüfen Sie mögliche zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten an Ihren Firmenfahrzeugen.

Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2023-06/praventionstipps-fur-handwerker.pdf

