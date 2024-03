POL-OF: Polizeibeamte beleidigt: Im Anschluss Widerstand geleistet; Einbruch in Arztpraxen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Einbruch in Arztpraxen - Hanau/ Steinheim

(cb) Nach dem gewaltsamen Eindringen in zwei Arztpraxen in der Ludwigstraße sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Tätern. Diese verschafften sich zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6.40 Uhr, Zutritt zum Hausflur des Mehrparteienhauses und öffneten dann gewaltsam die Türen zu einer im Erdgeschoss befindlichen Zahnarztpraxis sowie zu einer Hausarztpraxis im 1. Obergeschoss. In den Räumen der Arztpraxen durchsuchten die Langfinder die Schränke und entwendeten Bargeld. Anschließend hebelten sie eine Zugangstüre zu einem Nebengebäude auf, in welchem sich ein Ladengeschäft befindet. Aus diesem Geschäft nahmen die Unbekannten einen Tresor, in welchem sich die Tageseinnahmen befanden, mit. Die Beamten des Einbruchkommissariats 21 in Hanau haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Polizeibeamte beleidigt: Im Anschluss Widerstand geleistet - Gelnhausen

(fg) Nach einem Vorfall am Montagabend in der Freigerichter Straße kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf einen 23-Jährigen zu. Kurz vor 21 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung bei einer Personenkontrolle, während der bis dato Unbekannte mit seinem Rad vorbeifuhr und die Beamten unmittelbar beleidigt haben soll. Im Zuge der darauffolgenden Kontrollmaßnahmen, denen sich der Radler zunächst entziehen wollte, soll er in Richtung der Polizisten geschlagen und getreten haben. Der 23-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

3. Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbörse geklaut - Rodenbach/Oberrodenbach

(cb) Der Fahrzeughalter eines schwarzen Mercedes parkte seinen Wagen am Montagabend in der Somborner Straße (40er-Hausnummern) ab und musste am nächsten Morgen feststellen, dass die Fahrzeugscheiben eingeschlagen worden waren. Ersten Erkenntnissen nach hat der bis dato unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe auf der Fahrerseite zerstört, um an die Geldbörse, welche im Auto lag, zu gelangen. Neben der Geldbörse nahm der Langfinger noch eine Musikbox und einen Duftstecker mit, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123.

