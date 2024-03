Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme: Mann zeigte auf offener Straße Hitlergruß;Hochwertiges Fahrrad aus Hinterhof gestohlen; Autoteile-Diebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen!und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme: Mann zeigte auf offener Straße Hitlergruß - Offenbach

(cb) Zeugen informierten am Mittwochmorgen die Polizei, da ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Lindenstraße (einstellige Hausnummern) mehrfach den Hitlergruß gezeigt und Passanten beleidigt haben soll. Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen vor Ort einen 35 Jahre alten Offenbacher vorläufig fest. Auf der Dienststelle wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.

2. Hochwertiges Fahrrad aus Hinterhof gestohlen - Offenbach

(fg) In der Straße "Linsenberg" (20er-Hausnummern) waren Fahrraddiebe am Montag zugange und entwendeten ein mittels Schloss gesichertes Mountainbike aus dem dortigen Hinterhof. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 21 Uhr. Beim Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Scott vom Typ Aspect eRide20. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Autoteile-Diebe unterwegs: Polizei sucht Zeugen! - Heusenstamm

(fg) Die Abblendscheinwerfer sowie den Tachometer eines im Ahornweg geparkten Mercedes bauten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag aus. Der schwarze Sprinter stand im Bereich der 20er-Hausnummern. Um an ihre Beute zu gelangen nutzten die Täter offensichtlich verschiedene Werkzeuge und verursachten hierdurch Sachschaden. Laut des Eigentümers ereignete sich der Diebstahl zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Cube-Fahrrad gestohlen - Seligenstadt

(cb) Fahrraddiebe klauten am Montag, zwischen 18 und 23.15 Uhr, ein E-Bike von Cube, welches an einem Fahrradständer in der Großen Mainstraße angeschlossen war. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des schwarzen Cube Kathmandu beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 27.03.2024

