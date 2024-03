Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht!; Hinweise erbeten: Hakenkreuze am Spielplatz; Wer hat den VW Golf abgedrängt? und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Vermisste ist wieder da - Hanau

(fg) Die seit dem 14. März 2024 vermisste 15-Jährige aus dem Hanauer Stadtteil Lamboy ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

1. Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht! - Maintal / Hochstadt

(fg) In eine im Bürgerhaus befindliche Gaststätte in der "Ringstraße Süd" sind Unbekannte in der Nacht zum Montag eingedrungen und haben einen Flachbildfernseher sowie Bargeld mitgenommen. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, hebelten die Eindringlinge ein Fenster auf und kletterten durch dieses ins Innere. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schubladen, ehe sie mit ihrer Beute flohen. Offensichtlich beabsichtigten die Täter einen Zigarettenautomaten zu entwenden; diesen ließen sie letztlich doch zurück. Hinweise zum Einbruch bitte an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs: Zeugen gesucht! - Erlensee

(fg) Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Hanauer Polizei nach einem Vorfall am Montagabend auf der Landesstraße 3268 zwischen Hanau und Erlensee. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 44-Jährige in ihrem weißen Landrover gegen 22.45 auf der Landesstraße in Richtung Erlensee unterwegs, als sie kurz nach dem Passieren einer Fußgängerbrücke einen Schlag auf der Windschutzscheibe ihres Wagens wahrnahm. Offenbar war ein Ast für den Schlag und die dadurch entstandene Beschädigung verantwortlich. Laut den Angaben eines Zeugens habe sich zum Zeitpunkt der Durchfahrt eine Person auf der Fußgängerbrücke aufgehalten. Inwieweit ein Zusammenhang mit dem Aufprall des Astes auf der Windschutzscheibe besteht, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Im Wagen befanden sich nebst der Fahrerin drei Kinder im Alter von fünf, neun und elf Jahren. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Windschutzscheibe wurde beschädigt, der Ast drang jedoch nicht in den Innenraum ein. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Hinweise erbeten: Hakenkreuze am Spielplatz - Gelnhausen/Meerholz

(cb) Anwohner der Schulhausstraße haben am Montagnachmittag Schmierereien in Form von Hakenkreuzen und Botschaften auf einem Tisch und der dazugehörigen Bank auf einem dortigen Spielplatz festgestellt. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

4. Wer hat den VW Golf abgedrängt? - Bad Orb

(cb) Auf der Würzburger Straße kam es am Freitagabend zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro entstand. Eine 79-jährige Golf-Fahrerin war gegen 19 Uhr auf der Würzburger Straße in Richtung Wegscheide unterwegs, als aus der Seboldwiesenstraße ein bislang Unbekannter mit seinem Auto auf die Würzburger Straße einbog und dabei die vorfahrtsberechtigte Golffahrerin missachtete und abdrängte. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, wich die Seniorin mit ihrem grauen VW nach rechts aus und stieß dort mit einem geparkten Toyota zusammen. Der unfallverursachende Fahrzeug-Lenker flüchtet in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Toyota beträgt etwa 2.000 Euro, der am Golf wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06052 9148-0 an die ermittelnde Polizei in Bad Orb.

Offenbach, 26.03.2024, Pressestelle, Felix Geis

