Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters- Polizei sucht Zeugen (22.07.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, gegen 17 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Raiffeisenstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den dort abgestellten blauen Ford Focus, vermutlich bei einem Parkvorgang, an der linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

