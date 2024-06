Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr am Wochenende im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Gleich mehrfach wurden die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr am Wochenende zur Hilfe gerufen. Am Samstag rückten die Einsatzkräfte gegen 11.15 Uhr zum Kressieper Weg aus. Aufgrund der Wetterlage war von einem Baum ein Ast abgebrochen und hing noch lose über der Straße. Die Einsatzkräfte entfernten den herabhängenden Ast. Am Sonntag hatte gegen 10.20 Uhr ein CO Melder in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren teilweise die Wohnungen bereits geräumt. Die anderen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr geräumt. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Gebäude vor, konnte jedoch mit Ihren Messgeräten keinen Gasaustritt feststellen. Auch das nachalarmierte Versorgungsunternehmen konnte keine auffälligen Messungen feststellen. Die Gaszufuhr wurde durch das Versorgungsunternehmen stillgelegt. Der Eigentümer wurde beauftragt, die Gastherme durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen. Am Sonntag rückten die Einsatzkräfte gegen 23.40 Uhr ein weiteres Mal aus. In der Leveringhauser Straße war eine Person gestürzt und konnte eigenständig die Wohnungstür nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Tür und konnte anschließend den Patienten dem Rettungsdienst übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell