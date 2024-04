POL-NOM: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Northeim (ots) - Northeim, In der Fluth, Montag, 22.04.2024, 15.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Elektronische Sicherung verhindert Diebstahl. Am Montag gegen 15.45 Uhr versuchte eine 45-jährige Northeimerin Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Straße "In der Fluth" zu stehlen. Die Frau steckte die Schuhe im Wert von ca. 40 Euro in ihre Tasche und ging Richtung Ausgang. Am Ausgang reagierte die elektronische Warensicherung und ...

mehr