Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frau versucht Schuhe zu stehlen

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth, Montag, 22.04.2024, 15.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Elektronische Sicherung verhindert Diebstahl.

Am Montag gegen 15.45 Uhr versuchte eine 45-jährige Northeimerin Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Straße "In der Fluth" zu stehlen.

Die Frau steckte die Schuhe im Wert von ca. 40 Euro in ihre Tasche und ging Richtung Ausgang. Am Ausgang reagierte die elektronische Warensicherung und ein Mitarbeiter wurde auf die Frau aufmerksam. Die Frau gab nach Ansprache die Schuhe zurück.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

