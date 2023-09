Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Oldtimer aus Garage gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.09.) haben Kriminelle einen weißen Jaguar Damiler Sovereign im Wert von über 40.000 Euro entwendet. Der Oldtimer mit den amtlichen Kennzeichen HP-XJ 66 war in einer Garage in der der Sedanstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Oldtimers entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell