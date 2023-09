Weiterstadt (ots) - Die Abwesenheit von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße haben Kriminelle ausgenutzt und versucht, gewaltsam in die Räume ihrer Wohnung zu kommen. Glücklicherweise blieb ihr kriminelles Vorhaben vergeblich, jedoch verursachten sie infolge zahlreicher Hebelversuche an den ...

mehr