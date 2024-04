Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradaktionstag der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg am Sonntag, 28.04.2024

Fridingen a. D./Landkreis Tuttlingen (ots)

Eingebettet in ein landesweites Maßnahmenpaket zur Reduzierung von Motorradunfällen suchen die Referate Prävention der Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg auch in diesem Jahr zum Auftakt der Motorradsaison Kontakt zu Motorradfahrenden.

Bei dem Aktionstag, der am Sonntag, 28.04.2024 von 10 Uhr bis 15 Uhr, an dem zwischen Fridingen a. d. Donau und Beuron gelegenen Parkplatz "Knopfmacherfelsen" stattfinden wird, bietet die Polizei mit den Kooperationspartnern ADAC Württemberg und dem DRK-Kreisverband Tuttlingen sowie der Bergwacht im Landkreis Tuttlingen vielfältige Informationen zum sicheren Fahren mit dem Motorrad an.

Der Aktionstag wird ferner von der Stadt Fridingen/Donau, die an der vielbefahrenen Motorradstrecke von Tuttlingen in Richtung Beuron/Sigmaringen liegt, mitgetragen und begrüßt. Die Stadt Fridingen/Donau ist wie der Landkreis Tuttlingen Mitglied der landesweiten Aktion gegen Motorradlärm und trat dem Aktionsbündnis als erste Kommune in Baden-Württemberg bei. Der Bürgermeister der Stadt Fridingen, Stefan Waizenegger, betont hierbei, dass die Motorradfahrenden im Donautal durchaus willkommen sind, appelliert aber gleichzeitig an deren Rücksicht. "Eine angepasste Fahrweise mit mäßigem Beschleunigen der Motorräder reduziert die Lärmbelästigung für die Anwohner wesentlich und sorgt gleichzeitig für mehr Akzeptanz."

Von der richtig geleisteten Ersten Hilfe am Unfallort über Informationen zur Technik bis zum Faktor Sichtbarkeit sollen die Zweiradfahrenden vor Ort informiert werden. Neben dem genannten Informationsangebot bietet die Polizei bei dem Aktionstag wie im Vorjahr ein Bikerquiz an, bei dem drei Motorrad-Fahrsicherheitstrainings als Preise winken. Die Gewinner werden gegen 15:00 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Fridingen, Stefan Waizenegger, gezogen.

Wie der kommissarische Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz, EPHK Michael Ilg, mitteilt, ereigneten sich im Jahr 2023 im Zuständigkeitsbereich seiner Dienststelle insgesamt 444 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden. Dabei kamen neun Motorradfahrer zu Tode.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg ereigneten sich im zurückliegenden Jahr 332 Verkehrsunfälle (darunter 68 im Landkreis Sigmaringen), an denen Motorradfahrende beteiligt waren. In der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Ravensburg waren 6 getötete Motorradfahrende zu beklagen.

Da landesweit rund 60% der zu beklagenden Motorradunfälle von den Motorradfahrenden selbst verursacht wurden, sieht Ilg durchaus Präventionspotential bei der betroffenen Zielgruppe. "Jeder Unfall, den wir vermeiden können, reduziert menschliches Leid und ist alle Anstrengung wert, die wir zusammen mit unseren Kooperationspartnern hierzu unternehmen."

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der beiden Polizeipräsidien Konstanz und Ravensburg und der beteiligten Kooperationspartner freuen sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und auf gute Gespräche mit den Bikerinnen und Bikern - schließlich geht es um ihre Sicherheit und ein unfallfreies Fahrvergnügen mit dem Motorrad.

Interessierte Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von dem Aktionstag zu machen.

Bei schlechter Witterung wird der Aktionstag auf Sonntag, 09.06.2024, verlegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell