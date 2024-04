Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilflinger Straße entstanden. Beim Abbiegen von der Heudorfer Straße in die Wilflinger Straße übersah eine 29-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte, 21 Jahre alte Ford-Lenkerin und prallte in deren linke Fahrzeugseite. Die beiden Autofahrerinnen sowie eine Beifahrerin zogen sich leichtere Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stetten am kalten Markt

Fahrer verliert bei Abbiegen Kontrolle über seinen Wagen

Beim Abbiegen von der L 218 auf die Zufahrt der dortigen Kaserne verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte an seinem VW einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der junge Mann eine Verkehrsinsel und kam an einem gegenüberliegenden Hang zum Stillstand. Sein stark beschädigter Wagen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen, die örtliche Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Der Unfallverursacher zog sich nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise keine Verletzungen zu.

Krauchenwies

Graffiti gesprüht

Mit mehreren Graffiti in schwarzer und weißer Farbe haben Unbekannte ein größeres Verkehrsschild im Bereich der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies beschmiert. Dabei richteten die Sprayer, die wohl zwischen Freitag und Dienstag am Werk waren, Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ilmensee

Autofahrer gerät in Gegenverkehr

In einer leichten Rechtskurve ist am Mittwochabend ein 37-jähriger BMW-Fahrer auf der L 201b von Ruschweiler nach Pfrungen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Peugeot einer 33-Jährigen kollidiert. Die Peugeot-Fahrerin und ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind kamen offensichtlich zum Glück mit lediglich leichteren Verletzungen davon, der 37-Jährige blieb unverletzt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Aufgrund der Erstmeldung einer Frontalkollision rückte auch die örtliche Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unfallverursacher aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit seine Spur nicht halten können. Sowohl der BMW als auch der Peugeot mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ostrach

Ohne Führerschein und mit Kurzzeitkennzeichen unterwegs

Mit einem nicht mehr gültigen Kurzzeitkennzeichen war ein 36-Jähriger am Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau beanstandeten bei der Verkehrskontrolle jedoch nicht nur den fehlenden Versicherungsschutz. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeuglenker auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Den 36-Jährigen erwarten daher im Nachgang der Kontrolle Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Sigmaringen

Kind nach Sturz schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen zog sich ein Kind bei einem Sturz am Donnerstagmorgen im Teilort Gutenstein zu. Beim Versuch, aus dem zweiten Stock auf das Dach des Gebäudes zu klettern, fiel das 11-jährige Kind rund sechs Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein strafbares Handeln oder eine Verletzung der Aufenthaltspflicht konnten die eingesetzten Polizeibeamten nicht feststellen.

