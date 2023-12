Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: L 307, Gemarkung Vielbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Vielbach (ots)

Am heutigen Freitag, den 08.12.2023, kam es gegen 17:25 Uhr auf der L 307 zwischen Selters und Mogendorf, in Höhe der Gemarkung Vielbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Hierbei kam es in Höhe der Fahrbahnmitte zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel der jeweiligen Fahrerseite, wobei sich jedoch ein Pkw im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es konnten hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeuges Teile eines Außenspiegels sichergestellt werden, die einem Pkw Renault Master zugeordnet werden können. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Pkw / dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

