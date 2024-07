Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in der Fittingstraße (20.07.2024)

Singen (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.25 Uhr, sind mehrere Jugendliche auf der Fittingstraße Ecke Spielplatzstraße aneinandergeraten. Nach derzeitigen Stand fuhr eine jugendliche Personengruppen zu einem 17-Jährigen nach Hause, um mit diesen ein klärendes Gespräch zu führen. Nach einem kurzen Streit schlug der 17-Jährige auf seinem 16 Jahre alten Kontrahenten ein. Auch als dieser am Boden lag, trat und schlug er weiterhin zu. Ein 21-jähriger Freund des 16-Jährigen, der weiter weg stand, hatte die Befürchtung, dass sein Kumpel schwer verletzt werden könnte und gab mit einer Schreckschusswaffe einen Warnschuss in die Luft ab. Einen entsprechenden kleinen Waffenschein konnte der junge Mann kurze Zeit später zwar der Polizei vorweisen, jedoch war er betrunken. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen bei der Auseinandersetzung zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Körperverlettzungesdeliktes gegen den 17-Jährigen ein. Auch die Sicherstellung der Waffe und die Verfolgung des Verstoßes erfolgte von den Beamten.

