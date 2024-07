Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Carl-Josef-Bayer-Straße (22.07.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Carl-Josef-Bayer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Eine 70-jährige VW Polo-Fahrerin geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte in der Folge frontal in einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes SLK. Den dabei verursachten Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro.

