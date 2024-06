BPOLI LUD: Mit Chrystal-Meth ertappt

Görlitz (ots) - Am 6. Juni 2024 nahmen Kräfte der Bundespolizei insgesamt 14 Migranten in Gewahrsam. In den frühen Morgenstunden wurden in Hagenwerder ein Afghane, ein Pakistaner, ein Inder und zwei Iraner aufgegriffen. Nach einem Bürgerhinweis stellte eine Streife in Tauchritz weitere drei afghanische und ein iranischer Staatsangehörige fest. Diese reisten zuvor über den Grenzübergang Hagenwerder unerlaubt nach ...

