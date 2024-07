Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfall an einer Tankstelle - rund 20.000 Euro Schaden (23.07.2024)

Öhningen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf einer Tankstelle in der Höristraße ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden ist. Nachdem ein 85-Jähriger seinen Honda Accord getankt hatte und losfuhr vergaß er, dass noch der Rückwärtsgang eingelegt war. Der Mann gab Gas und prallte gegen den hinter ihm stehenden VW Transporter und anschließend gegen den Bezahlautomaten der Tankstelle.

