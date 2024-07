Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Max-Stromeyer-Straße/Schneckenburgstraße verletzt (24.07.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Max-Stromeyer-Straße/Schneckenburgstraße am Mittwochmorgen verletzt worden. Ein 53-jähriger Radfahrer wartete neben einem Lastwagen an der roten Ampel an der Kreuzung auf der Schneckenburgstraße. Als die Ampel auf Grün umschaltete fuhren sowohl der Radler als auch der 32-jährige Lasterfahrer an, wobei der Radfahrer geradeaus in Richtung Reichenaustraße weiterfuhr und der Lastwagen nach rechts in die Max-Stromeyer-Straße abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei das Vorderrad des Fahrrads zwischen die Reifen des Lasters geriet. Glücklicherweise bemerkte der 32-Jährige die Kollision rechtzeitig, so dass der 53-Jährige nur leichte Verletzungen durch den Sturz auf die Straße erlitt.

